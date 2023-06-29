Жара приближается. Синоптики предупредили, когда вернется настоящее летнее тепло и солнце 29 июня, 08:39 Солнце и жара возвращаются (Фото:kamchatka / depositphotos)

Неустойчивая погода с дождями, грозами и прохладным воздухом в ближайшие дни наконец покинет территорию Украины.



Синоптики Укргидрометцентра предупредили, когда можно будет немного передохнуть от осадков и где в ближайшие дни температура воздуха поднимется до +31 градуса.

Сегодня, 29 июня, прохладная погода с осадками ожидается по всей территории страны. На юге и востоке сильные дожди, местами с грозами. Ветер переменных направлений, 5 — 10 м/с. Средняя ночная температура воздуха +11+16 градусов, дневная +18+23 градуса.

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Фото: Погода 29 июня / meteo

В пятницу, 30 июня, от дождей, наконец, удастся передохнуть западным областям. На остальных территориях неустойчивая дождливая погода. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +10+15 градусов, дневная +19+24 градуса.

Фото: Погода 30 июня / meteo

В субботу, 1 июля, температура воздуха начнет повышаться. На Левобережье Украины дожди, местами с грозами. Остальная часть страны преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, в центральных и восточных областях местами порывы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха +12+17 градусов, дневная +24+29 градусов, на востоке +19+24 градуса.

Фото: Погода 1 июля / meteo

В воскресенье, 2 июля, небольшие кратковременные дожди с грозами затронут Левобережье и центр страны, на остальных территориях осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +15+20 градусов, дневная +25+30 градусов, на юге +29+31 градус.

Фото: Погода 2 июля / meteo