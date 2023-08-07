Комфортные показатели. Снижение температуры воздуха и осадки — синоптики дали прогноз погоды на неделю 7 августа, 08:27 Приятное снижение температуры (Фото:AndreyPopov / depositphotos)

После невыносимой жары антициклон с Балтийского моря на этой неделе принесет в Украину похолодание.

По прогнозу синоптиков, в среднем, температура воздуха снизится на 6−8 градусов и уже сегодня кое-где пройдут или уже успели пройти грозовые дожди со шквалистым ветром.

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В понедельник, 7 августа, через территорию Украины пройдет холодный фронт. Ночью в западных областях, а днем в центральных, северных и Харьковской области пройдут кратковременные дожди с грозами. В центральных и северных регионах местами с градом и шквалами. Ночная температура воздуха в западных областях +13+18 градусов, дневная +18+23 градуса. На остальной территории ночью +20+25 градусов, днем +30+35 градусов, в восточной части, в Приазовье и Крыму местами +36+38 градусов.

Во вторник, 8 августа, без существенных осадков ночью. Днем в западной части, а также в Одесской, Черкасской и Киевской областях дожди, местами с грозами. Ночная температура воздуха +11+16 градусов, дневная +18+23 градуса. В южных, восточных и центральных областях ночная температура воздуха +17+22 градуса, дневная +28+33 градуса.

В среду, 9 августа, ночью пройдут умеренные дожди в северных областях. Днем по всей Украине без осадков. Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +12+17 градусов, дневная +20+25 градусов. В восточной части и в Приазовье +25+30 градусов.

В четверг, 10 августа, в западных областях и на крайнем востоке ожидаются кратковременные дожди с грозами, на остальной территории страны без осадков. Ночная температура воздуха +12+17 градусов, дневная +23+28 градусов, в западных областях +17+22 градуса.

В пятницу, 11 августа, в западных, северных областях, а также на крайнем востоке небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. Ночная температура воздуха ночью +12+17 градусов, дневная +18.+23 градуса, на Левобережье +24+29 градусов.

В субботу, 12 августа, на всей территории страны не предвидятся существенные осадки, кроме северных областей, где днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночная температура воздуха +12+17 градусов, дневная +23+28 градусов, в Приазовье до +30 градусов.

В воскресенье, 13 августа, по всей территории страны преимущественно без осадков. Ночная температура воздуха +13+18 градусов, дневная +25+30 градусов.