Жара или дожди со шквалами? Синоптик рассказала о погоде в среду и предупредила где скоро станет прохладнее
Постоянная жара (Фото:Джордж Чандринос / unsplash)
В ближайшее время температура воздуха в Украине будет подниматься до +35 градусов.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о температурных рекордах в ближайшее время, дала рекомендации по борьбе с жарой и рассказала где совсем скоро станет прохладнее.
«Среда в Украине будет жаркой.
Днем температура воздуха будет достигать +26+31 градуса, на юге и востоке будут печь +30+34, лишь немного свежее будет в западных областях, +24+29 градусов.
Дожди, грозы, при грозах локальные ливни и шквалы — на западе Украины, на севере и в Винницкой области.
На остальной территории какие-то серьезные осадки — вряд ли.
В Киеве 5-го июля предполагается дождь с грозой. Днем будет жарко, около +30 градусов.
Ослабление жары вместе с летними дождями — ориентировочно 7−8 июля.
Когда жара будет сменяться прохладой, а солнце ливнями с грозой и ветром — то и головы наши соответственно будут реагировать.
Поэтому с середины недели поддержите себя здоровым умеренным питанием, поменьше бодрящих напитков, побольше свежего воздуха, поменьше читать новостные ресурсы, особенно с привкусом желтизны, побольше общения с хорошими людьми и родными котами".