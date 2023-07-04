Жара или дожди со шквалами? Синоптик рассказала о погоде в среду и предупредила где скоро станет прохладнее 4 июля, 17:29 Постоянная жара (Фото:Джордж Чандринос / unsplash)

В ближайшее время температура воздуха в Украине будет подниматься до +35 градусов.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о температурных рекордах в ближайшее время, дала рекомендации по борьбе с жарой и рассказала где совсем скоро станет прохладнее.

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«Среда в Украине будет жаркой.

Днем температура воздуха будет достигать +26+31 градуса, на юге и востоке будут печь +30+34, лишь немного свежее будет в западных областях, +24+29 градусов.

Дожди, грозы, при грозах локальные ливни и шквалы — на западе Украины, на севере и в Винницкой области.

На остальной территории какие-то серьезные осадки — вряд ли.

В Киеве 5-го июля предполагается дождь с грозой. Днем будет жарко, около +30 градусов.

Ослабление жары вместе с летними дождями — ориентировочно 7−8 июля.

Когда жара будет сменяться прохладой, а солнце ливнями с грозой и ветром — то и головы наши соответственно будут реагировать.

Поэтому с середины недели поддержите себя здоровым умеренным питанием, поменьше бодрящих напитков, побольше свежего воздуха, поменьше читать новостные ресурсы, особенно с привкусом желтизны, побольше общения с хорошими людьми и родными котами".