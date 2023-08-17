Ситуация без изменений. Синоптики предупредили о погоде в конце рабочей недели и самые жаркие регионы 17 августа, 08:24 Погодой руководит жара (Фото:Крыжов / depositphotos)

Антициклон с жарой продолжает свободно чувствовать себя у нас в гостях и согревать солнцем даже тех, кто этого не желает.

По информации синоптиков Укргидрометцентра, в конце рабочей недели, в пятницу, 18 августа, в большинстве областей страны сухо и жарко. Лишь в западных регионах местами кратковременные дожди и грозы, в Карпатах возможны значительные осадки. Самая низкая ночная температура воздуха в этот день +15 градусов, самая высокая дневная +33 градуса.

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Какая погода будет в пятницу, 18 августа

В Западных областях возможны дожди, местами с грозами и шквалами. Средняя ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +29+31 градус.

В Северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +29+31 градуса.

В Центральных областях, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17+19 градуса, дневная +29+32 градуса.

В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +29+33 градуса.

В Восточных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +17+19градусов, дневная +29+3и1 градус.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +30+32 градуса.

Фото: Погода 18 августа / meteo