Становится жарко. Синоптики предупредили о повышении температуры до +34 и дожди только в одном регионе 16 июля, 06:31 Дожди только в одном регионе (Фото:Freigeist67 / depositphotos)

После отдыха от работы и осадков в течение воскресенья, стоит приготовиться к жаре и возвращению дождей, но, они нагрянут, пока что, только в один регион.

Синоптики Укргидрометцентра рассказали о погоде на понедельник, 17 июля, и предупредили, кому придется пережидать ливни с грозами в помещениях в течение дня и бороться с духотой.

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Какая погода в Украине ожидается в понедельник

В Западных областях дожди и грозы. Средняя ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +28+30 градусов.

В Северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +29+31 градус.

В Центральных областях, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +15+19 градусов, дневная +29+31 градус.

В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +19+21 градус, дневная +32+34 градуса.

В Восточных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +25+31 градус.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +30+32 градуса.

Фото: Погода 17 июля / meteo