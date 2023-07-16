Становится жарко. Синоптики предупредили о повышении температуры до +34 и дожди только в одном регионе
Дожди только в одном регионе (Фото:Freigeist67 / depositphotos)
После отдыха от работы и осадков в течение воскресенья, стоит приготовиться к жаре и возвращению дождей, но, они нагрянут, пока что, только в один регион.
Синоптики Укргидрометцентра рассказали о погоде на понедельник, 17 июля, и предупредили, кому придется пережидать ливни с грозами в помещениях в течение дня и бороться с духотой.
Какая погода в Украине ожидается в понедельник
В Западных областях дожди и грозы. Средняя ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +28+30 градусов.
В Северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +29+31 градус.
В Центральных областях, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +15+19 градусов, дневная +29+31 градус.
В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +19+21 градус, дневная +32+34 градуса.
В Восточных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +25+31 градус.
В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +30+32 градуса.