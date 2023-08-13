Уже до жары. Синоптики предупредили, какой будет погода в первый день новой недели 13 августа, 06:32 Разгуливается жара (Фото:OlegTroino / depositphotos)

Обещанное синоптиками потепление набирает обороты и сегодня поднимает температурную шкалу в Украине до +31 градуса.

Синоптики Укргидрометцентра предоставили прогноз погоды на понедельник, 14 августа. Стоит приготовиться к надвигающейся жаре и переменной облачности, без осадков по всей стране. Самая низкая ночная температура воздуха в этот день +12 градусов, самая высокая дневная +31 градус.

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Какая погода в Украине ожидается в понедельник, 14 августа

В Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +12+14 градусов, дневная +26+29 градусов.

В Северных областях дожди с грозами и шквалами. Ночная температура воздуха +13+16 градусов, дневная +26+28 градусов.

В Центральных областях дожди, местами с грозами. Ночная температура воздуха +13+16 градусов, дневная +26+29 градусов.

В Южных областях переменная облачность, местами осадки. Ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +29+31 градус.

В Восточных областях дожди с грозами и шквалами. Ночная температура воздуха +15+19 градусов, дневная +25+30 градусов.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +19+21 градус, дневная +28+30 градусов.

Фото: Погода 14 августа / meteo