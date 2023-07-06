Жара на пятерых. Грозовые дожди и снижение температуры: синоптики предупредили, кого это не коснется завтра 6 июля, 08:39 Переменчивая погода в пятницу, 7 июля (Фото:Ани Коллеши / unsplash)

В пятницу, 7 июля, осуществятся предварительные прогнозы синоптиков. В западной и, частично центральной части страны, станет ожидаемо прохладнее.

Завтра осадки с запада разгуляются почти по всей стране. Кроме этого, на большинстве территорий будет наблюдаться снижение температуры воздуха. Средняя дневная температура воздуха в западной части страны будет +22+24 градус, ночная +15+17 градусов. В центре и на севере днем +26+32 градуса, ночью +19+21. На юге дневная температура воздуха +33+35 градусов, ночная +22+34 градуса.

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Дожди с понижением температуры воздуха в пятницу обойдут пять областей: Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую. Там удержатся переменная облачность и жаркие +35 днем и +21+23 ночью.

В Киеве в пятницу, 7 июля переменная облачность и локальные грозовые дожди. Ночная температура воздуха +20 градусов, дневная +25 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / meteofor

В Харькове в пятницу, 7 июля переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +22 градуса, дневная +34 градуса.

Фото: Погода в Харькове на месяц / meteofor

В Днепре в пятницу, 7 июля переменная облачность, осадки не ожидаются. Ночная температура воздуха +24 градуса, дневная +32 градуса.

Фото: Погода в Днепре на месяц / meteofor

В Одессе в пятницу, 7 июля солнечно и ясно. Ночная температура воздуха +23 градуса, дневная +33 градуса.

Фото: Погода в Одессе на месяц / meteofor

Во Львове в пятницу, 7 июля облачно, без осадков. Ночная температура воздуха +17 градусов, дневная +23 градуса.

Фото: Погода во Львове на месяц / meteofor