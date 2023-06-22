В завершение рабочей недели. Синоптики предупредили, где пятница начнется с туманом, а где с грозой
Погода завтра, в пятницу 23 июня (Фото:renegadehomie / depositphotos)
В последний день рабочей недели почти по всей территории страны будет жарко, до +32 градусов.
Синоптики рассказали, кому завтра утром нужно будет быть внимательнее на дорогах из-за тумана и предупредили, где на фоне высокой температуры воздуха, пройдут дожди с грозами.
Погода завтра, пятницу 23 июня, местами отметится переменной облачностью. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой в западных, северных и Харьковской областях. На западе, ночью и утром, местами туман. Средняя ночная температура воздуха +15+20 градусов, дневная +27+32 градуса.
В Киеве погода завтра, 23 июня, пасмурная без осадков. Ночная температура воздуха +20 градусов, дневная +31 градус.
В Днепре погода завтра, 23 июня, с переменной облачностью, осадки не ожидаются. Ночная температура воздуха +19 градусов, дневная +31 градус.
В Харькове погода завтра, 23 июня, с переменной облачностью и кратковременным дождем. Ночная температура воздуха +17 градусов, дневная +30 градусов.
В Одессе погода завтра, 23 июня, солнечная и ясная. Ночная температура воздуха +20 градусов, дневная +29 градусов.
Во Львове погода завтра, 23 июня, с переменной облачностью и кратковременным дождем. Ночная температура воздуха +17 градусов, дневная +30 градусов.