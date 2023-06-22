В завершение рабочей недели. Синоптики предупредили, где пятница начнется с туманом, а где с грозой 22 июня, 17:32 Погода завтра, в пятницу 23 июня (Фото:renegadehomie / depositphotos)

В последний день рабочей недели почти по всей территории страны будет жарко, до +32 градусов.

Синоптики рассказали, кому завтра утром нужно будет быть внимательнее на дорогах из-за тумана и предупредили, где на фоне высокой температуры воздуха, пройдут дожди с грозами.

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Погода завтра, пятницу 23 июня, местами отметится переменной облачностью. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой в западных, северных и Харьковской областях. На западе, ночью и утром, местами туман. Средняя ночная температура воздуха +15+20 градусов, дневная +27+32 градуса.

В Киеве погода завтра, 23 июня, пасмурная без осадков. Ночная температура воздуха +20 градусов, дневная +31 градус.

Фото: Погода в Киеве на месяц / meteofor

В Днепре погода завтра, 23 июня, с переменной облачностью, осадки не ожидаются. Ночная температура воздуха +19 градусов, дневная +31 градус.

Фото: Погода в Днепре на месяц / meteofor

В Харькове погода завтра, 23 июня, с переменной облачностью и кратковременным дождем. Ночная температура воздуха +17 градусов, дневная +30 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / meteofor

В Одессе погода завтра, 23 июня, солнечная и ясная. Ночная температура воздуха +20 градусов, дневная +29 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / meteofor

Во Львове погода завтра, 23 июня, с переменной облачностью и кратковременным дождем. Ночная температура воздуха +17 градусов, дневная +30 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / meteofor