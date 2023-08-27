Будет греть. Синоптики предупредили об особенностях погоды в начале недели 27 августа, 05:32 Жара в понедельник (Фото:Брайан Мачадо / pexels)

Тропические воздушные массы из Африки разгулялись на выходных и не собираются покидать страну в понедельник.

В течение этой недели произошла настоящая борьба циклонов, в которой победителем стал тот, что согревает. И пусть многие люди сейчас стонут от невыносимой жары, пройдет совсем немного времени, и они же начнут вспоминать, как хорошо было летом.

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Синоптики Укргидрометцентра дали прогноз на понедельник, день, когда солнце будет не только по-летнему жарким, но и мягким, когда будет прятаться за незначительные облака. В понедельник, 28 августа, по всей стране чрезвычайное тепло и переменная облачность. Самая низкая ночная температура воздуха +16 градусов, самая высокая дневная +35 градусов.

Какая погода в Украине будет в понедельник, 28 августа

В Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +13+15 градусов, дневная +27+31 градус.

В Северных областях переменная облачность, местами осадки. Ночная температура воздуха +14+17 градусов, дневная +26+29 градусов.

В Центральных областях, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +27+29 градусов.

В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +19+22 градуса, дневная +29+31 градус.

В Восточных областях переменная облачность, местами осадки. Ночная температура воздуха +14+17 градусов, дневная +24+29 градусов.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +19+21 градус, дневная +29+31 градус.

Фото: Погода 28 августа / meteo