«Жара и солнце будут доминировать». Синоптик дала прогноз на завтра и рассказала, ожидаются ли осадки
Жара набирает обороты (Фото:dan.grytsku / depositphotos)
Началась самая горячая неделя сезона и создается впечатление, что природе просто надоело шокировать нас частыми изменениями погоды.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о погоде на завтра и предупредила, есть ли смысл ожидать снижения температуры воздуха и осадки в ближайшее время.
«Лето всегда берет небольшой отпуск.
К этому радостно присоединяются синоптики.
Потому что в ближайшее время погоду практически всей Украины будет определять антициклон с вездесущей сухой и горячей погодой.
Поэтому я могу, конечно, написать прогноз на неделю и помахивать ножка за ножку или на диване, или на парковых лавочках до первого похолодания.
Но я уже знаю, что соскучусь по всем, поэтому буду и помахивать ножкой, и писать прогнозы)
15-го августа в Украине осадков не ожидается.
Температура воздуха днем +29+33 градуса, на северо-востоке, местами на Прикарпатье и побережьем +27+29 градусов.
В Киеве во вторник сухо и жарко, +30+32 градуса.
В дальнейшем… Ну, вы знаете. Жара и солнце будут доминировать".
На этой неделе важно не забывать носить с собой воду и, по возможности, прятаться от лучей солнца в самые жаркие часы в середине дня.