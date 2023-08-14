«Жара и солнце будут доминировать». Синоптик дала прогноз на завтра и рассказала, ожидаются ли осадки 14 августа, 15:31 Жара набирает обороты (Фото:dan.grytsku / depositphotos)

Началась самая горячая неделя сезона и создается впечатление, что природе просто надоело шокировать нас частыми изменениями погоды.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о погоде на завтра и предупредила, есть ли смысл ожидать снижения температуры воздуха и осадки в ближайшее время.

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«Лето всегда берет небольшой отпуск.

К этому радостно присоединяются синоптики.

Потому что в ближайшее время погоду практически всей Украины будет определять антициклон с вездесущей сухой и горячей погодой.

Поэтому я могу, конечно, написать прогноз на неделю и помахивать ножка за ножку или на диване, или на парковых лавочках до первого похолодания.

Но я уже знаю, что соскучусь по всем, поэтому буду и помахивать ножкой, и писать прогнозы)

15-го августа в Украине осадков не ожидается.

Температура воздуха днем +29+33 градуса, на северо-востоке, местами на Прикарпатье и побережьем +27+29 градусов.

В Киеве во вторник сухо и жарко, +30+32 градуса.

В дальнейшем… Ну, вы знаете. Жара и солнце будут доминировать".

На этой неделе важно не забывать носить с собой воду и, по возможности, прятаться от лучей солнца в самые жаркие часы в середине дня.