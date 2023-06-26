«Дожди интересно распределятся». Синоптик предупредила о погоде на вторник и рассказала, когда придет жара 26 июня, 12:31 Разнообразная погода во вторник (Фото:karinclaus / depositphotos)

По предварительным синоптическим прогнозам, на этой неделе будет небольшое количество солнечных дней.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила об особенностях погоды во вторник и сообщила, когда можно ожидать жару.

«Синоптическая новая неделя начинается.

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Во вторник, 27-го июня, температура воздуха в Украине будет комфортной, в течение дня +20+26 градусов. Разве что на северо-востоке и крайнем западе местами свежее +18+21 градус.

В южной части — до жары, +25+30 градусов.

Дожди во вторник интересно распределятся.

Пройдут с грозами в западных областях, на востоке Украины, (в Донецкой области без существенных осадков).

Из северных областей осадки вероятны на Житомирщине и Сумщине, а вот на Киевщине и Черниговщине завтра преимущественно сухо.

В центральной части дожди ожидаются в Винницкой и Днепропетровской областях. Полтавщина, Кропивницкий с районами, Черкасская область — без осадков.

Южная часть окажется вся в сухой солнечной погоде.

В Киеве вторник будет зайчиком — без осадков, солнечно и +23 градуса.

Кому надо жара — придет в начале июля".