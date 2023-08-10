Штормовое предупреждение. Синоптики дали прогноз о сложных погодных условиях в ближайшее время
Синоптики сделали штормовое предупреждение (Фото:OlafNaami / depositphotos)
Природе надоело однообразие и она решила попугать нас завтра дождями с грозами и штормовым воздухом.
Синоптики Укргидрометцентра, составили прогноз на пятницу, 11 августа и предупредили об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине в этот день.
Дожди с грозами и шквалами обойдут лишь Киевскую, Житомирскую, Винницкую и Одесскую области. В Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях осадки будут очень значительными.
Температура воздуха в Украине, в пятницу, 11 августа
В Западных областях средняя ночная температура воздуха +12+14 градусов, дневная +22+24 градуса.
В Северных областях ночная температура воздуха +14+16 градусов, дневная+21+24 градуса.
В Центральных областях ночная температура воздуха +14+16 градусов, дневная +24+26 градусов.
В Южных областях ночная температура воздуха +18+20 градусов дневная +25+28 градусов.
В Восточных областях ночная температура воздуха +19+23 градуса, дневная +24+28 градусов.
В Крыму ночная температура воздуха +19+21 градуса, дневная +24+26 градусов.