Штормовое предупреждение. Синоптики дали прогноз о сложных погодных условиях в ближайшее время 10 августа, 17:31 Синоптики сделали штормовое предупреждение (Фото:OlafNaami / depositphotos)

Природе надоело однообразие и она решила попугать нас завтра дождями с грозами и штормовым воздухом.

Синоптики Укргидрометцентра, составили прогноз на пятницу, 11 августа и предупредили об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине в этот день.

Дожди с грозами и шквалами обойдут лишь Киевскую, Житомирскую, Винницкую и Одесскую области. В Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях осадки будут очень значительными.

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Фото: facebook / UkrHMC

Температура воздуха в Украине, в пятницу, 11 августа

В Западных областях средняя ночная температура воздуха +12+14 градусов, дневная +22+24 градуса.

В Северных областях ночная температура воздуха +14+16 градусов, дневная+21+24 градуса.

В Центральных областях ночная температура воздуха +14+16 градусов, дневная +24+26 градусов.

В Южных областях ночная температура воздуха +18+20 градусов дневная +25+28 градусов.

В Восточных областях ночная температура воздуха +19+23 градуса, дневная +24+28 градусов.

В Крыму ночная температура воздуха +19+21 градуса, дневная +24+26 градусов.

Фото: Погода 11 августа / meteo