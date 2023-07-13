Сложные погодные условия. Резкое похолодание с ливнями и штормовым ветром — прогноз синоптика на завтра 13 июля, 17:32 Резкое похолодание с осадками в пятницу (Фото:rrvachov / depositphotos)

Атмосферные фронты с масштабными дождями, о которых говорили синоптики ранее, как и ожидалось, завтра накроют всю страну.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о сложных погодных условиях, вызванных резким похолоданием грозовыми дождями, градом и штормовыми порывами ветра по всей стране завтра, а также успокоила прогнозом на выходные.

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«Начнем сегодня с Киева.

Потому что есть что прогнозировать важного.

Итак.

Завтра, 14-го июля, в Киеве погода ожидается сложной — дожди с грозой, местами сильные ливни, вероятен град.

Сильный северо-западный ветер, порывы до 15−18 метров в секунду. Плюс похолодание после сегодняшних градусов до +20+23 градусов.

Поэтому, понятно, что таблетки от головы и давления держать уже неподалеку.

А также еще и еще раз — тщательно выбирать место для парковки автомобиля, потому что коммунальные стоки вряд ли стали чище после недавнего рекордного ливня в Киеве.

Цитирую-напоминаю: «По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 7 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков — 51,9 мм, что на 21,6 мм превысило предыдущий рекордный показатель 1978 года».

А теперь посмотрим на всю Украину.

14-го июля дожди с грозами ожидаются практически повсеместно — потому что циклон! Карта.

Сильные ливни наиболее вероятны ближайшей ночью на Волыни, Ривненщине, Винницкой области, западных районах Одесской области.

Днем сильно будет лить в северных областях Украины и на Полтавщине, а вечером в пятницу ливни доберутся до восточной части Украины.

В дневные часы разве что южная часть Украины побудет в преимущественно сухой малооблачной погоде.

Ветер будет задувать с северо-запада, с севера, будет сильным, порывы будут достигать 15−20 метров в секунду.

Температура воздуха также поморочит голову синоптикам.

Завтра на севере Украины ожидается похолодание, +19+22 градуса, на юге и востоке жарко, +27+31 градус, на остальной территории Украины +24+29 градусов.

Но вот о выходных не беспокойтесь!

Синоптики соберутся, надуют на облака, вызовут родителей низкой температуры воздуха в школу, дожди прогонят, пригласят солнце: по всей Украине 15−16 июля предполагается замечательная летняя солнечная погода с температурой воздуха +24+29, на юге и на Закарпатье до +30 градусов.

Поэтому завтра найдите себе занятие в офисе, доме, квартире, а на выходных — на природу".

Фото: Наталья Диденко / facebook