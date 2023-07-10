«Чтобы не злоупотребляли кондиционерами». Синоптик предупредила о свежей погоде завтра и ее тенденциях на неделю 10 июля, 17:35 Приятная прохлада во вторник (Фото:CITAlliance / depositphotos)

Свежая погода, которую обещали синоптики в начале этой недели, без изменений почти во всех регионах, точно продержится в течение первой половины недели.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила, где во вторник, 11 июля, пройдут дожди, кто обойдется без осадков и рассказала об общих тенденциях погоды на всю неделю.

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«Неделя в Украине начинается свежей погодой.

Уже кто-то начинает ворчать, что ему холодно.

Тем, кому холодно, будет и дальше мерзнуть)) — в течение дня завтра ожидается +20+26 градусов, в южной части и на Закарпатье +24+29 градусов.

Дожди 11-го июля предполагаются в западной части Украины, в Житомирской, Винницкой областях, в восточных областях плюс на Днепропетровщине, Полтавщине, вечером возможны осадки в Одесской области и Запорожье.

Кто не вошел в этот список — без осадков.

Киев завтра будет радоваться среди солнечного, с белыми облаками, неба, сухого свежего воздуха.

Ожидается в столице 11-го июля +21+24 градуса, хоть пей)

Неделя в целом в Украине будет нежаркой, разве что до +30 будет дотягивать, традиционно, в южной части.

Как видите, погода создает все условия, чтобы мы не злоупотребляли кондиционерами и вентиляторами, экономили такую ценную электроэнергию, овощи и фрукты также сейчас можно поменьше термически обрабатывать — лучше есть сырыми (кому, конечно, здоровье позволяет), мыть также надо очень тщательно, покупать в проверенных местах, потому что стихийная торговля может создать для желудка некоторые неприятности, такие, как минимум разгрузочные дни и вкусную рисовую кашу-розквецю)

Бережем себя, друг друга, внимательно следим за прогнозом погоды и донатим на полезные украинские дела".