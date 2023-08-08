Комфортная среда. Синоптик предупредила о ночных грозах и дневной температуре +30 только в одном регионе

8 августа, 17:31
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Комфортная погода в среду (Фото:duskbabe / depositphotos)

Комфортная погода в среду (Фото:duskbabe / depositphotos)

Жара спала, а температура воздуха +30 градусов на этой неделе встречается все реже и реже.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, поделилась прогнозом погоды на среду и рассказала, где еще остаются намеки на жару.

«Среда будет в Украине с солнечной погодой и комфортной температурой воздуха.

Видео дня

В течение дня ожидается +23+29 градусов, на крайнем юге и на Луганщине до +30 градусов. В западных областях и в Сумской области будет свежее, +20 +23 градуса.

Дожди с грозами пройдут ближайшей ночью в Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской областях.

Днем 9-го августа осадков в большинстве областей Украины не предвидится.

В Киеве среда ожидается умеренно теплой, около +23, +24 градусов.

Ближайшей ночью пройдет в столице дождь, прогремит гроза, завтра днем будет сухо и солнечно.

Погода 9 августа / meteo
Фото: Погода 9 августа / meteo

Август пока дает отдохнуть от недавней жары, но так порой старается, что приходится вытаскивать из шкафа какие-то едва ли не курточки — мороженое отходит на второй план, высовываются вперед на террасах горячие кофе и теплые чаи".

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Укргидрометцентр Прогноз погоды Температура воздуха Погода Погода в Киеве синоптик погода в Украине

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