В предвкушении жары. Синоптики предупредили о погоде на завтра и распределении осадков с переменной облачностью 11 июля, 17:32 Переменная облачность перед жарой (Фото:bberry / depositphotos)

Начиная со среды, 12 июля, жара из Сахары начнет медленно, но уверенно заходить в Украину.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, дневная температура воздуха в этот день максимально повысится до +29 градусов, минимальная ночная будет +10 градусов. Традиционные летние локальные дожди, кое-где с грозами, куда же без них, снова сосредоточатся в любимом регионе.

Видео дня

Волынская, Ровенская области — дожди с грозами, ночная температура воздуха +11+14 градусов, дневная +25+28 градусов.

Житомирская, Киевская, Черниговская области — переменная облачность, без осадков, ночная температура воздуха +11+14 градусов, дневная +22+26 градусов.

Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая области — переменная облачность, местами дожди с грозами, ночная температура воздуха +12+14 градусов, дневная +23+25 градусов.

Закарпатская область: переменная облачность, кратковременные дожди с грозами, ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +26+29 градусов.

Винницкая, Хмельницкая, Черкасская области — переменная облачность, без осадков, ночная температура воздуха +11+14 градусов, дневная +25+28 градусов.

Одесская, Николаевская, Херсонская области — переменная облачность, без осадков, ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +26+29 градусов.

Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области — переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди, ночная температура воздуха +13+18 градусов, дневная +22+28 градусов.

Донецкая, Луганская области — переменная облачность, грозовые дожди, ночная температура воздуха +12+15 градусов, дневная +20+23 градусов.

Сумская, Полтавская, Харьковская области — переменная облачность, кратковременные дожди с грозами, ночная температура воздуха +10+14 градусов, дневная +22+26 градусов.

Фото: Погода в среду, 12 июля / meteo