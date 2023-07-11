В предвкушении жары. Синоптики предупредили о погоде на завтра и распределении осадков с переменной облачностью
Переменная облачность перед жарой (Фото:bberry / depositphotos)
Начиная со среды, 12 июля, жара из Сахары начнет медленно, но уверенно заходить в Украину.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, дневная температура воздуха в этот день максимально повысится до +29 градусов, минимальная ночная будет +10 градусов. Традиционные летние локальные дожди, кое-где с грозами, куда же без них, снова сосредоточатся в любимом регионе.
Волынская, Ровенская области — дожди с грозами, ночная температура воздуха +11+14 градусов, дневная +25+28 градусов.
Житомирская, Киевская, Черниговская области — переменная облачность, без осадков, ночная температура воздуха +11+14 градусов, дневная +22+26 градусов.
Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая области — переменная облачность, местами дожди с грозами, ночная температура воздуха +12+14 градусов, дневная +23+25 градусов.
Закарпатская область: переменная облачность, кратковременные дожди с грозами, ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +26+29 градусов.
Винницкая, Хмельницкая, Черкасская области — переменная облачность, без осадков, ночная температура воздуха +11+14 градусов, дневная +25+28 градусов.
Одесская, Николаевская, Херсонская области — переменная облачность, без осадков, ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +26+29 градусов.
Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области — переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди, ночная температура воздуха +13+18 градусов, дневная +22+28 градусов.
Донецкая, Луганская области — переменная облачность, грозовые дожди, ночная температура воздуха +12+15 градусов, дневная +20+23 градусов.
Сумская, Полтавская, Харьковская области — переменная облачность, кратковременные дожди с грозами, ночная температура воздуха +10+14 градусов, дневная +22+26 градусов.