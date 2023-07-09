Комфортно, но с нюансами. Синоптики предупредили, на какую погоду необходимо ориентироваться в начале новой недели 9 июля, 05:32 Тепло и дожди (Фото:gpointstudio / depositphotos)

Сегодня жара покинула нашу страну и по всей ее территории установилась довольно комфортная температура.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, температура воздуха до +30 градусов будет радовать нас и в понедельник, 10 июля, но на большинстве территорий в этот день пройдут традиционные летние локальные дожди, местами с грозами. Прогуляться в течение дня на пляж или съездить на работу без зонта удастся лишь жителям южной части страны.

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Какая погода будет в Украине в понедельник, 10 июля

Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Черниговская области — переменная облачность, дожди с грозами, ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +22+25 градусов.

Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая области — переменная облачность, местами дожди с грозами, ночная +15+17 градусов, дневная +23+25 градусов.

Закарпатская область: переменная облачность, кратковременные дожди с грозами, ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +24+26 градусов.

Винницкая, Хмельницкая, Черкасская области — переменная облачность, дожди с грозами, ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +23+25 градусов.

Одесская, Николаевская, Херсонская области — переменная облачность, местами ясно и солнечно, ночная температура воздуха +19+21 градус, дневная +26+28 градусов.

Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области — переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди, ночная температура воздуха +16+20 градусов, дневная +23+27 градусов.

Донецкая, Луганская области — переменная облачность, грозовые дожди, ночная температура воздуха +17+20 градусов, дневная +24+26 градусов.

Сумская, Полтавская, Харьковская области — переменная облачность, кратковременные дожди с грозами, ночная температура воздуха +15+18 градусов, дневная +22+24 градуса.

Фото: Погода в понедельник, 10 июля / meteo