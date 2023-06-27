Комфортная температура. Синоптик предупредила о погоде на завтра и рассказала где будут блуждать дожди

27 июня, 17:31
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Кратковременные дожди в среду (Фото:photonewman / depositphotos)

Кратковременные дожди в среду (Фото:photonewman / depositphotos)

Даже самый прохладный день недели, завтра 28 июня, будет по-летнему теплым.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о погоде на среду и предупредила о возможности кратковременных дождей в нескольких областях страны.

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«Среда в Украине предполагается с комфортной температурой воздуха.

В течение дня 28-го июня в большинстве областей +20+26 градусов.

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Нюансы: на юго-востоке и востоке +25+29 градусов, на западе местами +18+22 градуса.

Кратковременные дожди с грозами будут блуждать в течение суток в Украине почти повсеместно, разве в центре вероятность каких-то серьезных осадков завтра незначительна.

В Киеве 28-го июня дождь ожидается скорее ночью и утром, днем в среду безосадков и замечательные +23 градуса.

С начала июля вернется жара, настоящая, летняя — почистите кондиционеры, вытяните поближе вентилятор, подготовьте большую миску для воды коту, купите наконец ролеты на окна, запланируйте дневную работу в офисе, не забывайте пшикать водой на цветы, очень осторожно — с продуктами, фрукты, овощи и руки тщательно мойте.

И на фоне всех этих мирных мелочей не забывайте донатить на наших"!

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Погода Погода в Киеве синоптик погода в Украине

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