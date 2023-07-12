«Будет красивая летняя погода». Синоптик рассказала о погоде на завтра и днях, когда стоит ехать на природу 12 июля, 17:30 Красивая летняя погода (Фото:kavita / depositphotos)

Долгожданное повышение температуры воздуха завтра уже можно будет ощутить практически по всей территории страны.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила, чего можно ожидать от погоды завтра, в четверг, 13 июля, и назвала дни, когда выезд на природу придаст сил и вдохновения.

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«Завтра, 13-го июля, в Украине наконец потеплеет до летнего градусного спектра.

То есть, будет преобладать по-настоящему летняя теплая погода.

В течение дня максимальная температура воздуха будет подниматься до +25+30 градусов, на юге местами до +32 градусов.

Только в западных областях, особенно в прикарпатском регионе, градусы присядут до +19+23-ти, будет значительно свежее.

Осадки.

Дожди, местами с грозами, пройдут завтра в западных областях, днем и вечером дожди дойдут до большинства центральных областей, Житомирщины, Киевщины, Черниговщины, а также в Одесской области.

В прикарпатских областях и кое-где в центре — внимание! вероятны сильные ливни, град и шквалы.

На востоке Украины, в Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, в Крыму осадков не предвидится.

В Киеве 13-го июля возобновится жаркая погода. В столице ожидается максимально +28+30 градусов. Большая часть суток будет сухой и малооблачно, разве что вечером пройдут локальные грозовые дожди.

В пятницу немного посвежеет, а ближайшие выходные, 15−16 июля, очень рекомендую запланировать на природе, или даче, или где-то просто на открытом воздухе.

Потому что будет очень красивая летняя погода — без дождя, с солнышком, красивыми облаками, сильной жары не ожидается, но и без чрезмерной прохлады, где-то в пределах +25+30 градусов.

Наведайтесь куда-то, где можно походить босыми ногами — одно из лучших удовольствий лета".