Настоящее лето. Синоптик рассказала о первом дне августа и предупредила о жаре до конца недели

31 июля, 17:31
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Погода первого августа (Фото:Pixabay / pexels)

Погода первого августа (Фото:Pixabay / pexels)

Август начнется с череды дождей и уверенно перейдет к жаре.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предоставила прогноз на первый день последнего летнего месяца и предупредила о безумной жаре уже на этой неделе.

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«Июль — спасибо, жарой не палил, дождей вроде всем хватило (конечно, с исключениями).

Август — заходи, не стесняйся, наши желания и реальные мечты те же самые.

1-го августа в Украине — хорошее синоптическое лето.

Температура воздуха составит +25 +29 градусов, на востоке и на юго-востоке +29 +32 градуса.

Дожди с грозами будут бродить на августовской презентации-фуршете от севера до юга, от центра до востока (на востоке вечером). Местами, неоднородные — там бутерброд с рыбой, там виноградинка с сыром, там эклерчик маленький, не переешь, но и голодным на дожди не быть.

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В западных областях завтра обойдется без дождей.

В Киеве август начнется повышением температуры воздуха, завтра в столице до +27,+28 градусов. Дожди вероятны, но несмелые, районные, солнца будет хватать.

Неделя обещает возвращение жары — поэтому возьмите выходной в будни, как раз хорошая возможность пойти на реку, сделать «поплавок» в дворовом бассейне, перебрать овощи или фрукты на улице под навесом, потому что на выходных народу, прогнозирую, на берегах и лужайках будет много".

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дожди Прогноз погоды Температура воздуха Погода Жара в Украине Август синоптик погода в Украине

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