Ни дня без осадков. Синоптики предупредили, кто в первый понедельник июля может поехать на работу под дождем 2 июля, 05:28 Погода в понедельник, 3 июля (Фото:shamano / depositphotos)

Первая неделя июля начнется характерной для всего месяца погодой с высокой температурой воздуха и локальными дождями в нескольких областях.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в понедельник 3 июля по всей стране будет царить настоящее летнее тепло, но некоторым, при этом, придется побегать от грозовых дождей. Самая низкая ночная температура воздуха в этот день +14 градусов будет в западной части страны, самая высокая дневная +31 градус ожидается на юге и, частично, востоке.

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В Западных областях, частично, дожди, местами ливни и грозы. Средняя ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +28+29 градусов.

В Северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +26+29 градусов.

В Центральных областях переменная облачность, местами локальные дожди. Ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +27+29 градусов, местами до +30 градусов.

В Южных областях переменная облачность, возможны дожди с грозами. Ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +29+30 градусов.

В Восточных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +28+30 градусов.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +27+29 градусов.

Фото: Погода 3 июля / meteo