Циклон задержался. Синоптики сообщили, где погода завтра будет с дождями и грозами 20 августа, 05:31 Дождливая погода в нескольких регионах (Фото:NewAfrica / depositphotos)

Дождливый циклон с Балкан, влияние которого в некоторых областях ощущается сегодня, частично задержится в Украине и завтра.

В отличие от сегодняшнего дня, когда благодаря дождям хотя бы в западной части страны станет прохладнее, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в понедельник, 21 августа, дожди в Центральных и Южных областях не принесут облегчения. Как бы кому не хотелось, жара остается. Самая низкая ночная температура воздуха в этот день +16 градусов, самая высокая дневная +35 градусов.

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Какая погода в Украине будет в понедельник, 21 августа

В Западных областях переменная облачность. Средняя ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +28+30 градусов.

В Северных областях, частично, дожди с грозами. Ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +29+31 градус.

В Центральных областях дожди с грозами. Ночная температура воздуха +18+21 градус, дневная +29+33 градуса.

В Южных областях переменная облачность. Ночная температура воздуха +21+23 градуса, дневная +33+35 градусов.

В Восточных областях переменная облачность. Ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +30+35 градусов.

В Крыму переменная облачность. Ночная температура воздуха +21+23 градуса, дневная +33+35 градусов.

Фото: Погода 21 августа / meteo