«Лето опомнится». Синоптик рассказала о погоде завтра и поразила прогнозом жары на грядущей неделе

9 августа, 17:31
Поделиться:
Жара на грядущей неделе (Фото:kessudap / depositphotos)

Жара на грядущей неделе (Фото:kessudap / depositphotos)

Завтра в нескольких областях нашей страны пройдут дожди, температура воздуха остается комфортной.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, сообщила о погоде на четверг, 10 августа — будет комфортная температура воздуха, и поразила прогнозом на следующую неделю — снова будет царить жара.

Видео дня

«10-го августа на западе Украины, а во второй половине дня и вечером и на Левобережье ожидаются грозовые дожди.

При грозах есть вероятность шквалов и града.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха распределится так: на западе +20+23 градуса, на востоке +30+34 градуса, на юге +28+33 градуса, на севере +24+27 градусов, в центральных областях +24+29, на Днепропетровщине до +30 градусов.

Читайте также:

Жара немного отступила: в Укргидрометцентре поделились прогнозом погоды до следующих выходных (Фото:Ercin Erturk / Anadolu Agency via Reuters) Коварный август. Когда Украину снова накроет жара, а когда зальют дожди — интервью с метеорологом

В Киеве в четверг осадки маловероятны, максимальная температура воздуха будет нежиться в комфортных пределах, +25 градусов.

Конец недели в столице будет холодноватым, +19+22 градуса, и с периодическими дождями.

А вот с понедельника лето опомнится и организует снова жару и солнечную погоду.

И в следующие выходные, 19−20 августа, столбики термометров снова перемахнут через атмосферный заслон в сторону градусных 30-ток.

Вообще, ожидается во второй половине следующей недели в Украине +30+35, на юге и востоке до +35+37 градусов.

Лето продолжается".

Читайте также:
Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дожди Прогноз погоды Погода Погода в Киеве синоптик погода в Украине Жара грозовые дожди

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X