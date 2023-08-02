Лишь намек на дождь. Синоптики предупредили, где завтра повсеместную солнечную идиллию нарушат незначительные осадки
Солнечная погода и повышение температуры воздуха (Фото:Alinamd / depositphotos)
Атмосферные дождевые фронты, которые прогуляются по стране сегодня, завтра передохнут — наступает жара.
Синоптики Укргидрометцентра рассказали о погоде на завтра — редкий по нынешним временам день, когда осадков не будет по всей стране. Солнечную идиллию могут нарушить намеки на осадки лишь в двух областях, но и они будут совсем незначительными.
Какая погода в Украине ожидается в четверг, 3 августа
В Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +14+16 градусов, дневная +28+32 градуса.
В Северных областях переменная облачность, без осадков. Незначительные кратковременные осадки могут пройти в Сумской и Полтавской областях. Ночная температура воздуха +16+19 градусов, дневная +27+29 градусов.
В Центральных областях, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +16+19 градусов, дневная +27+30 градусов.
В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +19+21 градус, дневная +29+33 градуса.
В Восточных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +18+22 градуса, дневная +28+32 градуса.
В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +31+33 градуса.