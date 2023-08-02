Лишь намек на дождь. Синоптики предупредили, где завтра повсеместную солнечную идиллию нарушат незначительные осадки 2 августа, 08:01 Солнечная погода и повышение температуры воздуха (Фото:Alinamd / depositphotos)

Атмосферные дождевые фронты, которые прогуляются по стране сегодня, завтра передохнут — наступает жара.

Синоптики Укргидрометцентра рассказали о погоде на завтра — редкий по нынешним временам день, когда осадков не будет по всей стране. Солнечную идиллию могут нарушить намеки на осадки лишь в двух областях, но и они будут совсем незначительными.

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Какая погода в Украине ожидается в четверг, 3 августа

В Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +14+16 градусов, дневная +28+32 градуса.

В Северных областях переменная облачность, без осадков. Незначительные кратковременные осадки могут пройти в Сумской и Полтавской областях. Ночная температура воздуха +16+19 градусов, дневная +27+29 градусов.

В Центральных областях, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +16+19 градусов, дневная +27+30 градусов.

В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +19+21 градус, дневная +29+33 градуса.

В Восточных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +18+22 градуса, дневная +28+32 градуса.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +31+33 градуса.

Фото: Погода 3 августа / meteo