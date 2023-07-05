Первый уровень опасности. Синоптики предупредили, где завтра пройдут ливни с грозами и штормовым ветром 5 июля, 17:31 Штормовое предупреждение (Фото:NOAA / unsplash)

Дождливая неделя завтра усилится грозовыми ливнями в нескольких областях.

Синоптики Укргидрометцентра сделалипредупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине. Завтра, 6 июля, днем в западных, северных, большинстве центральных областей грозы. Объявлен І уровень опасности.

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Фото: Укргидрометцентр / facebook

Средняя ночная температура воздуха, в четверг, 6 июля, в западных областях +16+18 градусов, дневная +25+27 градусов. В северных областях завтра ночью +16+18 градусов, днем +30+32 градуса, в центральных областях ожидается ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +32+35 градусов.

На остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с, во время гроз местами порывы 15−20 м/с. Ночная температура воздуха+15+20 градусов, на юге и востоке страны до +23 градусов, дневная +29+34 градуса, в южных областях до +37 градусов, в западных и Житомирской областях +23+28 градусов, в Карпатах +17+22 градуса.

Фото: Укргидрометцентр / meteo

На Киевщине, завтра, 6 июля, переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем с грозами. Ветер юго-восточный 3−8 м/с, во время гроз с порывами 15−20 м/с. Ночная температура воздуха +15+20 градусов, дневная +29+34 градуса. В Киеве ночная температура+18+20 градусов, дневная +30+32градуса — І уровень опасности.