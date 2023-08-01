Влияние циклона. Синоптик рассказала, кто завтра избежит дождей и предупредила о жаре до +40 градусов 1 августа, 17:32 Грозовые дожди и приближающаяся жара (Фото:pictureguy / depositphotos)

Атмосферные фронты и циклон принесут завтра в большинство регионов дожди, местами со шквалами и градом.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о завтрашней непогоде, рассказала с какими природными явлениями она связана и напомнила, что необходимо готовиться к жаре, которая придет на выходных.

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«По северу, северо-западу Европы залегла циклоническая депрессия (не путать с человеческой), в центре которой находятся несколько центров с низким атмосферным давлением посередине.

Как видите, на прогностической карте — это циклоны Xan, Ventur и Wenzeslaus.

И всегда помните, что это люди, которые дали свои имена персональным циклонам, и которые еще и приложили немалую сумму на развитие метеорологии и метеоисследований.

Атмосферные фронты и линия схождения (желтенькая, в колючках), которые будут влиять завтра на погоду в Украине, связанные с циклоном Wenzeslaus.

Напоминаю, линия схождения или конвергенция, это — схождение, объединение ветряных потоков, когда поток воздуха в разных направлениях соединяется, накапливается атмосферная масса.

И в результате это вертикальное движение приводит к образованию облаков и осадков.

Вдоль линии схождения бывают сильные шквалы, град и даже иногда смерчи.

Так вот.

2-го августа (уже и не знаю, или Ильи, или уже был) грозовые дожди ожидаются в западных областях Украины, вечером осадки дойдут до северных, центральных областей и Одесской области.

Также в конце суток 2-го августа местами подощит на крайнем востоке Украины.

От осадков смогут завтра уклониться Днепропетровщина, значительная часть Полтавщины, восток Кировоградщины, Херсонщина, Николаевщина, Запорожье и Крым.

Температура воздуха в Украине составит в среду, +25+32 градуса.

В Киеве 2-го августа ожидается очень теплая, однако без сильной жары, погода, около +29 градусов.

Дождь и гроза предполагаются в столице в среду вечером.

Не забывайте, что при грозах возможны более сильный ливень, шквалы и град — линия схождения!

Ну, и чтобы окончательно вас запугать (на самом деле нет)) — вашему вниманию прогностическая карта температуры воздуха (ниже), которая ожидается в Украине в воскресенье.

Будет 6-го августа +33 +39 градусов, на востоке и юге вероятно до +40 градусов, в западных областях, наоборот, даже прохладно, +19 +22 градуса.

Уточнение за мной, ожидайте преобладающую сильную жару, запад — периодические дожди и свежесть.

Жара уже постепенно раскручивается, однако со следующего понедельника ее попустит".

Фото: Наталья Диденко / facebook

Фото: Наталья Диденко / facebook