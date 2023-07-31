Неспокойная неделя. Синоптики предупредили о погоде в начале августа: грозы, шквалы и +38 градусов 31 июля, 08:10 Погода в первую неделю августа (Фото:Boris Pavlikovsky / pexels)

В начале недели будет преобладать поле высокого давления со значительным повышением температуры воздуха.

Последний месяц лета, по прогнозам синоптиков, начнется с беспокойной погоды с дождями, шквалами и вхождения сухого и жаркого воздуха с Ближнего Востока.

Какая погода будет в первую неделю августа

Сегодня, в понедельник 31 июля, по всей Украине ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, которая продлится и на первый день августа.

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Во вторник 1 августа почти по всей стране грозовые дожди. В дневное время перио в центральных областях и на Левобережье местами сильные ливни, град и шквалы, 15 — 20 м/с. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +17+22 градуса, дневная +25+30 градусов, в южной и восточной части страны +29+34 градуса.

В среду, 2 августа, на западе, а также днем в северных, центральных областях и в Одесской области кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы, 17 — 22 м/с. Ночная температура воздуха +18+23 градуса, дневная +29+34 градуса, на западе +23+28 градусов.

В четверг, 3 августа, существенные осадки не предвидятся. На крайнем западе возможны незначительные грозовые дожди. Ветер преимущественно юго-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +15+20 градусов, дневная +28+33 градуса, на юге и в восточных областях до +35 градусов.

В пятницу, 4 августа, переменная облачность, без осадков по всей территории страны. Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +17+22 градуса, дневная +29+34 градуса, в центре и на юге +32+37 градусов. В западной части страны +24+29 градусов.

В субботу и воскресенье, 5 — 6 августа, в Украину зайдет сухой и жаркий воздух с Ближнего Востока, температура воздуха существенно повысится. Ночью она будет колебаться в пределах +19+24 градуса, днем поднимется до +33+38 градусов, в западных областях до +27+32 градусов, без существенных осадков.