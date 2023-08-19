Не только яблоки. Синоптики предупредили, какую погоду принесет в Украину Яблочный Спас 19 августа, 05:32 Погода в Яблочный Спас (Фото:aaron007 / depositphotos)

На фоне всеобъемлющего тепла и образования настоящего купола жары в атмосфере, в день значимого для всех православных праздника, погода будет жаркой, преимущественно без осадков.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, сегодня, в субботу 19 августа, погода позволит собрать и посвятить яблоки, а также провести день на свежем воздухе почти всем украинцам. В стране солнечно и жарко. Дожди с грозами возможны только в западных областях. Самая низкая ночная температура воздуха +16 градусов, самая высокая дневная +35 градусов. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

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Какая погода в Украине будет сегодня, в субботу, 19 августа

В Западных областях дожди с грозами. Средняя ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +27+29 градусов.

В Северных областях переменная облачность. Ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +30+32 градуса.

В Центральных областях солнечно и ясно. Ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +30+32 градуса.

В Южных областях солнечно и ясно. Ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +33+35 градусов.

В Восточных областях преимущественно солнечно и ясно. Ночная температура воздуха +19+22 градуса, дневная +30+34 градуса.

В Крыму солнечно и ясно. Ночная температура воздуха +20+22 градуса, дневная +33+35 градусов.

Фото: Погода 19 августа / meteo