Пестрая погода. Синоптики сделали штормовое предупреждение на сегодня и назвали самый жаркий день июля 13 июля, 09:18 Штормовое предупреждение с грозой и осадками (Фото:serg-nester / depositphotos)

Сегодня, на фоне общего потепления, в середине дня погода будет испытывать терпение жителей западных и Винницкой областей.

Синоптики Укргидрометцентра сделали штормовое предупреждение с ливнями в западных и Винницкой области. В отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. Объявлен І уровень опасности. Средняя ночная температура воздуха +14+16, дневная +25+27 градусов.

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В других областях страны сегодня переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +26+30 градусов, ночная +15+18 градусов. На территорию страны возвращается традиционная июльская жара, столбики термометров вновь будут держаться выше +30 градусов.

В Киеве самым жарким днем до конца июля станет понедельник 17 июля. В этот день будет переменная облачность, ночная температура воздуха +18 градусов, дневная +31 градус.

Фото: Погода в Киеве на месяц / meteofor

В Харькове самым жарким днем до конца июля станет понедельник 24 июля. В этот день будет переменная облачность, ночная температура воздуха +21 градус, дневная +32 градуса.

Фото: Погода в Харькове на месяц / meteofor

В Днепре самым жарким днем до конца июля станет понедельник 24 июля. В этот день будет переменная облачность, возможны кратковременные дожди, ночная температура воздуха +21 градус, дневная +33 градуса.

Фото: Погода в Днепре на месяц / meteofor

В Одессе самым жарким днем до конца июля станет суббота 29 июля. В этот день будет ясно и солнечно, ночная температура воздуха +22градуса, дневная +31 градус.

Фото: Погода в Одессе на месяц / meteofor

Во Львове самым жарким днем до конца июля станет воскресенье 16 июля. В этот день будет ясно и солнечно, ночная температура воздуха +15 градусов, дневная +30 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / meteofor