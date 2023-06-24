Еще жарко, но уже с дождями. Синоптики предупредили об особенностях погоды в течение субботы во всех областях 24 июня, 05:29 Жара и дожди в субботу (Фото:gorlovkv / depositphotos)

Непогода и снижение температуры воздуха уже надвигаются на Украину, но сегодня, в субботу 24 июня, в некоторых областях еще будет жарко и солнечно.

Синоптики Укргидрометцентра предоставили прогноз погоды на субботу по всей стране. Итак, в зависимости от вашего места нахождения, готовьте зонты или крем для загара и планируйте выходной.

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Киевская область — переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха +29+31 градус. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Львовская область — облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +22+24 градуса. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Закарпатская область — облачно с прояснениями, местами дождь с грозой. Температура воздуха +26 +28 градусов. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Черниговская область — облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха+27+29 градусов. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Черкасская область — облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +29+31 градус. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Житомирская область — облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха+27+29 градусов. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Волынская область — облачно с прояснениями, местами дождь с грозой. Температура воздуха +23+25 градусов. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Ровенская область — облачно с прояснениями, местами дождь с грозой. Температура воздуха +24+26 градусов. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Тернопольская область — облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +25+27 градусов. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Ивано-Франковская область — облачно с прояснениями, местами дождь с грозой. Температура воздуха +24+26 градусов. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Черновицкая область — облачно с прояснениями, местами дождь с грозой. Температура воздуха +25+27 градусов. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Винницкая область — облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +28+30 градусов. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Кировоградская область — облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +30+32 градуса. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Харьковская область — малооблачно, без осадков. Температура воздуха +28+30 градусов. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Донецкая область — малооблачно, без осадков. Температура воздуха +29+31 градус. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Луганская область — малооблачно, без осадков. Температура воздуха +30+32 градуса. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Днепропетровская область — облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +30+32 градуса. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Запорожская область — солнечно и жарко. Температура воздуха +32+34 градуса. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Одесская область — солнечно и жарко. Температура воздуха +31+33 градуса. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Николаевская область —солнечно и жарко. Температура воздуха+32+34 градуса. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Херсонская область — солнечно и жарко. Температура воздуха+33+35 градусов. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Крым — солнечно и жарко. Температура воздуха +34+36 градусов. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Фото: Погода 24 июня / meteo