Непогода забушует. Синоптики объявили штормовое предупреждение в нескольких областях 20 июня, 08:27 Штормовое предупреждение в нескольких областях (Фото:klagyivik / depositphotos)

На большей территории страны утро началось с летней солнечной погоды, но в нескольких областях на сегодняшний день синоптики объявили штормовое предупреждение.

Дожди с грозами сегодня, 20 июня, пронесутся по северу, большей части запада и по Винницкой области. Охватят они и Киев.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, под І уровень опасности сегодня попадают области:

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Волынская

Ровенская

Житомирская

Винницкая

Киевская

Черниговская

Сумская

Фото: Укргидрометцентр / facebook

Несмотря на непогоду, температура воздуха по всей территории Украины будет по-летнему теплой, местами жаркой.

На большей территории Украины средняя дневная температура сегодня +25+30 градусов. На западе может быть немного прохладнее +22+26 градусов. На высокогорье Карпат еще прохладнее +14+20 градусов.

В Киеве сегодня ожидаются классические летние локальные дожди с грозами, преимущественно в дневные часы. Дневная температура воздуха +27+29 градусов. В дальнейшем будет преобладать погода без осадков. В конце недели, в пятницу-субботу, возможно, будет больше осадков, поступит слабо выраженный фронт, но это в конце недели.