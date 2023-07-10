Аномалиям быть. Синоптик рассказала о комфортной температуре в начале недели и о жаре из Сахары в дальнейшем

10 июля, 08:22
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Приближается жара (Фото:tomwang / depositphotos)

Приближается жара (Фото:tomwang / depositphotos)

Довольно комфортная температура воздуха, установившаяся в конце прошлой недели, еще немного побудет в Украине, а потом нас ждет жаркий сюрприз.

Синоптик Анжелика Ганчук, в интервью NV, дала прогноз погоды на начало недели и предупредила о воздухе из Сахары, который вскоре начнет влиять на территорию Украины.

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«До 11 июля в Украине будет преобладать достаточно комфортный температурный режим: примерно +14+20 градусов ночью, на юге — традиционно выше, до +24, а днем у нас будет наблюдаться температура +20+28. Как правило, холоднее будет на западе и севере страны. +28 будет даже в центральных областях, юг и восток — до +34 градусов. На севере и на западе будет +20+25. Вот такой у нас будет температурный режим, который сохранится до 11 июля. Мы считаем это более прохладным воздухом на данный момент.

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При этом уже сейчас мы видим, что очень сильно разогревается территория над Сахарой, и, к сожалению, с 12 числа весь тот разогретый слой воздуха начнет поступать с юго-запада на территорию Европы, Украины в частности. Для нас это будет означать новое повышение температуры для всей территории Украины. И возможно даже это будут снова какие-то рекордные температуры, потому что значения там будут довольно высокие. И в дальнейшем до конца месяца мы будем в таком режиме: более теплые, жаркие периоды будут меняться на кратковременные периоды с осадками, как происходит сейчас.

Не исключено, что эти синоптические процессы могут немного иначе себя проявить. Могут быть даже чуть более высокие значения. Но и возможно, что воздушная масса смешается с холодным воздухом, который сейчас есть над территорией Европы, и все же не будет страшных рекордов. Но можно сказать точно, что в июле мы ожидаем самые высокие температуры на юге страны, и однозначно мы еще будем фиксировать какие-то рекордные температурные отметки. Потому что наблюдаем соответствующие процессы над территорией, которая влияет на погоду в Украине".

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Укргидрометцентр Прогноз погоды Температура воздуха Погода синоптик погода в Украине жара

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