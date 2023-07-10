Аномалиям быть. Синоптик рассказала о комфортной температуре в начале недели и о жаре из Сахары в дальнейшем 10 июля, 08:22 Приближается жара (Фото:tomwang / depositphotos)

Довольно комфортная температура воздуха, установившаяся в конце прошлой недели, еще немного побудет в Украине, а потом нас ждет жаркий сюрприз.

Синоптик Анжелика Ганчук, в интервью NV, дала прогноз погоды на начало недели и предупредила о воздухе из Сахары, который вскоре начнет влиять на территорию Украины.

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«До 11 июля в Украине будет преобладать достаточно комфортный температурный режим: примерно +14+20 градусов ночью, на юге — традиционно выше, до +24, а днем у нас будет наблюдаться температура +20+28. Как правило, холоднее будет на западе и севере страны. +28 будет даже в центральных областях, юг и восток — до +34 градусов. На севере и на западе будет +20+25. Вот такой у нас будет температурный режим, который сохранится до 11 июля. Мы считаем это более прохладным воздухом на данный момент.

При этом уже сейчас мы видим, что очень сильно разогревается территория над Сахарой, и, к сожалению, с 12 числа весь тот разогретый слой воздуха начнет поступать с юго-запада на территорию Европы, Украины в частности. Для нас это будет означать новое повышение температуры для всей территории Украины. И возможно даже это будут снова какие-то рекордные температуры, потому что значения там будут довольно высокие. И в дальнейшем до конца месяца мы будем в таком режиме: более теплые, жаркие периоды будут меняться на кратковременные периоды с осадками, как происходит сейчас.

Не исключено, что эти синоптические процессы могут немного иначе себя проявить. Могут быть даже чуть более высокие значения. Но и возможно, что воздушная масса смешается с холодным воздухом, который сейчас есть над территорией Европы, и все же не будет страшных рекордов. Но можно сказать точно, что в июле мы ожидаем самые высокие температуры на юге страны, и однозначно мы еще будем фиксировать какие-то рекордные температурные отметки. Потому что наблюдаем соответствующие процессы над территорией, которая влияет на погоду в Украине".