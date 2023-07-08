Поделенная пополам. Синоптики предупредили, как грозовые дожди распространятся по стране в субботу 8 июля, 05:31 Дожди в субботу (Фото:Фотосессия / depositphotos)

Температурные контрасты, поразившие нас в пятницу, стали началом снижения температуры воздуха по всей стране.

В субботу, по прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, отдохнуть от осадков удастся западным областям и, частично, центральным и северным. На остальных территориях классические локальные дожди с грозами. Температура воздуха по всей стране — преимущественно комфортная. Самая низкая ночная +11 градусов, самая высокая дневная +33 градуса.

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В Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +12+14 градусов, дневная +25+27 градусов.

В Северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +22+24 градуса.

В Центральных областях, частично переменная облачность без осадков, частично кратковременные грозовые дожди. Ночная температура воздуха +18+21 градус, дневная +23+26 градусов.

В Южных областях переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночная температура воздуха +21+23 градуса, дневная +27+31 градус.

В Восточных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +21+23 градуса, дневная +29+33 градуса.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +21+23 градуса, дневная +29+31 градус.

Фото: Погода 8 июля / meteo