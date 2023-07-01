Не без контрастов. Синоптики предупредили, кому в субботу лучше не выходить на улицу без зонта 1 июля, 05:31 Контрастная погода в субботу (Фото:kadetfoto / depositphotos)

Первый день июля вполне соответствует среднему прогнозу на месяц. Он будет переменчивым, местами с грозовыми дождями, но теплым.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, суббота 1 июля порадует всю страну повышением температуры, но некоторым при этом придется укрываться от грозовых дождей. Самая низкая ночная температура воздуха +12 градусов будет в западной части страны, самая высокая дневная +30 градусов ожидается в ее центре.

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В Западных областях дожди, местами ливни и грозы. Средняя ночная температура воздуха +12+15 градусов, дневная +25+27 градусов.

В Северных областях переменная облачность, без осадков. Ночнаятемпература воздуха+15+17градусов, дневная +25+27градусов.

В Центральных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +14+16градусов, дневная +26+28градусов, местами до +30 градусов.

В Южных областях переменная облачность, преимущественно без осадков .Ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +27+29 градусов.

В Восточных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха+15+17 градусов, дневная +25+27 градусов.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная+26+28 градусов.

Фото: Погода 1 июля / meteo