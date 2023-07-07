Без +30. Синоптики определили день, когда жара уйдет со всей территории Украины
Жара уйдет, а дожди останутся (Фото:Анна Читова / unsplash)
Погода разбушевалась со вчерашнего дня во многих областях страны. Кроме нашествия ливней и гроз, продолжает снижаться температура воздуха.
Сегодня, 7 июля, жара удержится почти по всей Украине, а на юге и юго-востоке шкала термометра вообще поднимется до +33+39 градусов. Прохладнее будет в западной части страны и в Винницкой области до +26 градусов.
Вскоре тридцатиградусная жара устанет изнурять нас и покинет страну. По всей ее территории температура не поднимется выше +27 градусов. Таким днем станет воскресенье, 9 июля.
Погода в Киеве 9 июля будет солнечной и ясной. Ночная температура воздуха +15 градусов, дневная +25 градусов.
Погода в Харькове 9 июля будет облачной, с дождями. Ночная температура воздуха +20 градусов, дневная +23 градуса.
Погода в Днепре 9 июля будет солидарна с харьковской. Облачно, дожди. Ночная температура воздуха +20 градусов, дневная +23 градуса.
Погода в Одессе 9 июля будет с переменной облачностью, без осадков. Ночная температура воздуха +19 градусов, дневная +29 градусов.
Погода во Львове 9 июля будет солнечной и ясной. Ночная температура воздуха +14 градусов, дневная +28 градусов.