Без +30. Синоптики определили день, когда жара уйдет со всей территории Украины 7 июля, 09:45 Жара уйдет, а дожди останутся (Фото:Анна Читова / unsplash)

Погода разбушевалась со вчерашнего дня во многих областях страны. Кроме нашествия ливней и гроз, продолжает снижаться температура воздуха.

Сегодня, 7 июля, жара удержится почти по всей Украине, а на юге и юго-востоке шкала термометра вообще поднимется до +33+39 градусов. Прохладнее будет в западной части страны и в Винницкой области до +26 градусов.

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Вскоре тридцатиградусная жара устанет изнурять нас и покинет страну. По всей ее территории температура не поднимется выше +27 градусов. Таким днем станет воскресенье, 9 июля.

Погода в Киеве 9 июля будет солнечной и ясной. Ночная температура воздуха +15 градусов, дневная +25 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / meteofor

Погода в Харькове 9 июля будет облачной, с дождями. Ночная температура воздуха +20 градусов, дневная +23 градуса.

Фото: Погода в Харькове на месяц / meteofor

Погода в Днепре 9 июля будет солидарна с харьковской. Облачно, дожди. Ночная температура воздуха +20 градусов, дневная +23 градуса.

Фото: Погода в Днепре на месяц / meteofor

Погода в Одессе 9 июля будет с переменной облачностью, без осадков. Ночная температура воздуха +19 градусов, дневная +29 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / meteofor

Погода во Львове 9 июля будет солнечной и ясной. Ночная температура воздуха +14 градусов, дневная +28 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / meteofor