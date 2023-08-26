Встречаем жару. Лето не собирается заканчиваться: сегодня температура воздуха будет повышаться 26 августа, 05:31 Почти африканская жара (Фото:Гомес Даниэль / pexels)

Сегодня, благодаря тропическим воздушным массам из Африки, станет заметно жарче.

Циклон с жаркой температурой воздуха, сегодня ожидаемо повысил градус за отметку +30 почти по всей территории Украины, словно напоминая — август это лето.

Синоптики Укргидрометцентра обещают сегодня преимущественно солнечную, с переменной облачностью погоду. Дожди будут идти только на части западных территорий. Самая низкая ночная температура воздуха +12 градусов, самая высокая дневная +33 градуса.

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Какая погода в Украине будет сегодня, в субботу, 26 августа

В Западных областях переменная облачность, местами осадки. Средняя ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +30+34 градуса.

В Северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +13+17 градусов, дневная +26+31 градус.

В Центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +30+33 градуса.

В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +18+21 градус, дневная +29+33 градуса.

В Восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +14+19 градусов, дневная +24+30 градусов.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +19+21 градус, дневная +29+31 градус.

Фото: Погода 26 августа / meteo