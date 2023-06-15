Погодное разнообразие. У одних неожиданное похолодание, а у других почти жара — синоптик рассказала о погоде в пятницу 15 июня, 13:32 Разнообразная погода в пятницу (Фото:Pakhnyushchyy / depositphotos)

На фоне потепления по всей стране с середины недели, завтра в нескольких областях будет неожиданное похолодание.



Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о неожиданных капризах природы в виде похолодания в нескольких областях в пятницу 16 июня, и рассказала, где в этот день можно ожидать жару.

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«В пятницу погода в Украине ожидается разнообразной.

Вот, например, температура воздуха.

В западных областях завтра предполагается похолодание до +17+22 градусов (карта), в Хмельницкой и Тернопольской областях будет немного выше, +20+24 градуса.

Почти жара — в южной части, +24+29 градусов.

В восточных областях +22+25 градусов.

В северной части и в центральных областях +23+27 градусов.

Дожди с грозами и местами даже сильные ливни 16-го июня пройдут в западных областях Украины!

Туристы, собравшиеся в горы — обратите внимание!

Местами локальные дожди предусматриваются на востоке, в Приазовье.

На остальной территории — сухая погода с солнечными прояснениями.

В Киеве в пятницу осадков не ожидается, день будет теплым, до +25+27 градусов".

Фото: Наталья Диденко / facebook