«Есть ощущение тропиков». Синоптик предупредила, куда атмосферные фронты завтра принесут дожди с грозами 7 августа, 14:32 Погода как в тропиках (Фото:Wirestock / depositphotos)

С сегодняшнего дня атмосферные фронты принесли в Украину похолодание и осадки.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предоставила подробный прогноз погоды по всей Украине на завтра, и предупредила, где будут поливать дожди с грозами, а где задержится жара.

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«Атмосферные фронты в Украину принесли дожди с грозами и ослабление жары.

В большинстве областей преимущественно, потому что на востоке, во многих центральных областях и на юго-востоке еще печет.

8-го августа ожидается на западе +18+22, на востоке и юго-востоке +29+34, на остальной территории Украины +23+29 градусов.

Дожди с грозами завтра, во вторник, пройдут на западе, севере и местами в центральных областях.

На востоке — сухо.

На юге почти везде сухо, только в Одесской области будет дождь с грозой.

В Киеве 8-го августа дождь и гроза более вероятны во второй половине дня вторника. Температура воздуха составит комфортные +23+25 градусов.

Из-за высокой влажности воздуха тяжеловато дышать и есть ощущение тропиков — когда влажность застыла в воздухе микрокапельками.

Пока — умеренная температура воздуха будет доминировать, на востоке и юго-востоке — жара".

Фото: Карта грозового риска / wetter