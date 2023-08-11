Неожиданное штормовое. Синоптики предупредили о грозовых дождях и повышении температуры воздуха на выходных
Бурные выходные (Фото:PantherMediaSeller / depositphotos)
К ожидаемым дождям на части территорий нашей страны в субботу, неожиданно добавилось штормовое предупреждение. В воскресенье без изменений — переменная облачность без осадков.
По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, ночью 12 августа на Левобережье грозы, в Черниговской, Сумской, Полтавской областях значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. Объявлен І уровень опасности.
Днем в Северных областях местами кратковременный дождь, на остальной территории без осадков. Температура воздуха в южной части, Восточных, большинстве Центральных областей ночью +15+20 градусов, днем +23+28 градусов. На остальной территории ночью +11+16 градусов, днем +19+24 градуса.
В воскресенье во всех областях переменная облачность без осадков.
В Западных областях средняя ночная температура воздуха +11+13 градусов, дневная +23+25 градусов.
В Северных областях ночная температура воздуха +13+15 градуса, дневная +21+23 градуса.
В Центральных областях ночная температура воздуха +16+14 градусов, дневная +25+27 градусов.
В Южных областях ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +26+28 градусов.
В Восточных областях ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +25+28 градусов.
В Крыму ночная температура воздуха +18+20 градус, дневная +26+28 градусов.
В целом, 13−14 августа в стране будет преобладать без осадков, температура постепенно повысится на 3−5 градусов.