Неожиданное штормовое. Синоптики предупредили о грозовых дождях и повышении температуры воздуха на выходных 11 августа, 17:31 Бурные выходные (Фото:PantherMediaSeller / depositphotos)

К ожидаемым дождям на части территорий нашей страны в субботу, неожиданно добавилось штормовое предупреждение. В воскресенье без изменений — переменная облачность без осадков.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, ночью 12 августа на Левобережье грозы, в Черниговской, Сумской, Полтавской областях значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. Объявлен І уровень опасности.

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Днем в Северных областях местами кратковременный дождь, на остальной территории без осадков. Температура воздуха в южной части, Восточных, большинстве Центральных областей ночью +15+20 градусов, днем +23+28 градусов. На остальной территории ночью +11+16 градусов, днем +19+24 градуса.

Фото: Погода 12 августа / facebook UkrHMC

В воскресенье во всех областях переменная облачность без осадков.

В Западных областях средняя ночная температура воздуха +11+13 градусов, дневная +23+25 градусов.

В Северных областях ночная температура воздуха +13+15 градуса, дневная +21+23 градуса.

В Центральных областях ночная температура воздуха +16+14 градусов, дневная +25+27 градусов.

В Южных областях ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +26+28 градусов.

В Восточных областях ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +25+28 градусов.

В Крыму ночная температура воздуха +18+20 градус, дневная +26+28 градусов.

Фото: Погода 13 августа / meteo

В целом, 13−14 августа в стране будет преобладать без осадков, температура постепенно повысится на 3−5 градусов.

