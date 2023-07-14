«Антициклон организует красивую погоду». Синоптик порадовала прогнозом на выходные: почти везде без непогоды 14 июля, 17:31 Приятная погода на выходных (Фото:simonapilolla / depositphotos)

После пасмурной погоды сегодня, невероятно приятно осознавать, что впереди прекрасные выходные.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о долгожданном потеплении на выходных, предупредила, кого в эти дни все же заденут дожди и какой будет погода в начале следующей недели.

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«Хотя и название завтрашнего антициклона, который организует в Украине солнечную красивую погоду, и несколько странное, Fee (или Фе, или Фи), но нам такое фе подходит. Карта 1.

Потому что в течение выходных накапливается куча дел, уборка, разгребание рабочих и домашних недельных завалов, посещение наконец какого-то музея, выставки, варенье, консервация, перекатывание с дивана на кухню и обратно, посещение родственников и друзей, ближние или дальние поездки.

Все это смело планируйте.

Потому что в течение 15−16 июля именно наш славный Fee обусловит практически повсюду белые облака, синее небо и яркое солнце — сухую погоду.

Только на Луганщине и завтра еще и на Харьковщине возможны отдельные кратковременные дожди с грозами.

Раскаленное горячее дыхание Сахары пока Украину, к счастью, обходит стороной.

Температура воздуха 15−16 июля составит эксклюзивно комфортные +25+29 градусов, немного свежее на северо-востоке и традиционно выше в южной части и на Закарпатье, +28+31 градус. Также может быть больше 30-ток в воскресенье в западных областях Украины. Карта 2.

В Киеве в субботу и воскресенье ожидается сухая преимущественно солнечная погода с комфортной температурой воздуха +26+28 градусов.

В понедельник в столице возможна жара до +30 градусов, однако уже во вторник пройдет дождь и температура воздуха немного снизится".

Фото: Наталья Диденко / facebook

Фото: Наталья Диденко / facebook