Без выездов на природу. Синоптики предупредили, кого погода сегодня побудит заняться домашними делами 15 июля, 06:29 Погода с дождями в нескольких регионах (Фото:despotoll / depositphotos)

После крайне дождливой пятницы, как никогда хочется провести время на свежем воздухе и погреться на солнце, но сделать это удастся не всем.

Синоптики Укргидрометцентра предупредили, кого коснется непогода в виде грозовых дождей в субботу и напомнили, что вскоре вся страна отдохнет от осадков.

Какая погода в Украине ожидается в субботу

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В Западных областях переменная облачность и комфортное тепло, особенно для тех, кто любит, чтобы было теплее, но без жары. Средняя ночная температура воздуха +13+15 градусов, дневная +24+26 градусов.

В Северных областях переменная облачность, частично пройдут дожди с грозами. Ночная температура воздуха +14+16 градусов, дневная +23+25 градусов.

В Центральных областях, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +14+16 градусов, дневная +24+27 градусов.

В Южных областях переменная облачность, почти ясно и солнечно, без осадков. Ночная температура воздуха +16+21 градус, дневная +27+30 градусов.

В Восточных областях дожди с грозами. Ночная температура воздуха +16+19 градусов, дневная +21+26 градусов.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +27+29 градусов.

Фото: Погода в субботу, 15 июля / meteo

Синоптики рекомендуют решить в субботу все бытовые дела и хорошо выспаться перед воскресеньем, когда дожди оставят всю территорию Украины и можно будет провести время на природе.