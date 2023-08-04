«Кусачая жара». Синоптик предоставила прогноз на выходные и рассказала, почему погода будет похожа на египетскую 4 августа, 14:31 Египетская погода в Украине (Фото:magann / depositphotos)

В выходные дни из-за невыносимой жары стоит особенно позаботиться о состоянии здоровья и не находиться на открытом солнце.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о жаре до +40 градусов в выходные дни, и рассказала, когда те, кто не выносит жару, вздохнут с облегчением.

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«Поскольку нас ждет в ближайшие выходные сильная кусачая жара, то лучше я начну прогноз с ночной температуры воздуха — не так страшно.

В ночь на субботу и в ночь на воскресенье температура воздуха в Украине составит +20+25 градусов, ближайшей ночью на западе +17+22 градуса.

Ну, а теперь о дневных градусах.

5 августа в течение дня температура воздуха в Украине ожидается +30+37 градусов.

6 августа в большинстве областей Украины +33+38, на юге и востоке, вероятно, местами до +38+40 градусов. В западных областях +24+29 градусов.

Будет преобладать в течение уик-энда сухая солнечная погода, лишь в западных областях — местами кратковременные грозовые дожди, в воскресенье на западе возможны сильные ливни, шквалы и град.

Завтра в западных областях, а в воскресенье по всей Украине предполагается сильный ветер. Погода будет, как в Египте — жара, палящее солнце и сильный ветер.

В Киеве!

5-го августа ожидается +35 градусов. Без осадков.

6-го августа +37 градусов, также по египетскому образцу — жарко, солнечно и ветрено.

В ночные часы предполагается +22+24 градуса.

Ослабление жары — уже в понедельник-вторник (на востоке жара еще задержится)".