«Температура воздуха разделится». Синоптик предупредила о временном похолодании в ближайшее время 7 июня, 17:34 Переменчивая погода в ближайшие дни (Фото:jimbo3904 / depositphotos)

В ближайшее время температура воздуха в стране условно разделит ее на две части.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, дала прогноз погоды на ближайшие дни и предупредила, когда временно похолодает.

«8-го июня кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в западных областях, северных, в Винницкой, Черкасской и Харьковской (скорее во второй половине дня). На западе местами вероятны ливни и шквалистое усиление ветра.

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На остальной территории Украины осадков не предвидится.

Ветер предполагается с северо-востока, умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха разделится. Карта.

На западе и севере ожидается свежая погода, +19+24 градуса, на остальной территории +24+27 градусов, на Херсонщине. Николаевской, Одесской областях и в Крыму +25+28 градусов.

В Киеве 8-го июня местами кратковременный дождь, гроза.

Немного посвежеет в столице, в течение дня температура воздуха завтра составит +21+23 градуса.

9−10 июня температура воздуха восстановится до нынешних пределов.

11−12 июня — временно похолодает, станет больше дождей.

Погода — разнообразная, сложноватая, потому что будет меняться атмосферное давление, температура воздуха, влажность".

Переменчивая погода в ближайшие дни / Фото: Наталья Диденко / facebook