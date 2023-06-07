«Температура воздуха разделится». Синоптик предупредила о временном похолодании в ближайшее время
Переменчивая погода в ближайшие дни (Фото:jimbo3904 / depositphotos)
В ближайшее время температура воздуха в стране условно разделит ее на две части.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, дала прогноз погоды на ближайшие дни и предупредила, когда временно похолодает.
«8-го июня кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут в западных областях, северных, в Винницкой, Черкасской и Харьковской (скорее во второй половине дня). На западе местами вероятны ливни и шквалистое усиление ветра.
На остальной территории Украины осадков не предвидится.
Ветер предполагается с северо-востока, умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха разделится. Карта.
На западе и севере ожидается свежая погода, +19+24 градуса, на остальной территории +24+27 градусов, на Херсонщине. Николаевской, Одесской областях и в Крыму +25+28 градусов.
В Киеве 8-го июня местами кратковременный дождь, гроза.
Немного посвежеет в столице, в течение дня температура воздуха завтра составит +21+23 градуса.
9−10 июня температура воздуха восстановится до нынешних пределов.
11−12 июня — временно похолодает, станет больше дождей.
Погода — разнообразная, сложноватая, потому что будет меняться атмосферное давление, температура воздуха, влажность".