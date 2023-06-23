«Выходные с грозовыми дождями». Синоптик предупредила о непогоде и рассказала, где будут прояснения 23 июня, 12:30 Пасмурная погода на выходные (Фото:salman2 / depositphotos)

Завершение недели почти по всей территории страны будет пасмурным, с дождями и грозами.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила обизменении погоды в ближайшие дни и рассказала как осадки распределятся по территории страны.

«Выходные — или кому как — будут в Украине с кратковременными грозовыми дождями.

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Понимаю, что многие жалуются или на недостаток влаги, или на избыток осадков — но это уже больше к атмосфере.

Потому что она, атмосфера, неустойчивая повсюду будет.

Но это уже где соизволит хорошо налить, а где пару капель — как карта космическая ляжет.

Поэтому, 24−25 июня местами грозовые дожди, при грозах возможны сильные ливни и порывистый ветер.

Понятно, что прояснения — будут.

Жара удержится в южной части, а также завтра еще попарит во многих областях Украины, +25+31 градус.

Однако уже в субботу температура воздуха снизится на западе, а в воскресенье в большинстве областей воздух станет явно свежее, +21+26 градусов, только на юге и юго-востоке до +26+30 градусов.

В Киеве грозовые дожди — завтра вечером и местами в воскресенье, так что используйте относительно сухую паузу днем в субботу, если надо что-то на открытом воздухе.

24-го июня в столице ожидается +27+29, 25-го июня похолодает до +23 градусов".