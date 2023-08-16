Жара продолжает контрнаступление. Синоптики предупредили о высоких градусах до конца недели 16 августа, 17:29 Жара набирает обороты (Фото:palinchak / depositphotos)

Синоптики заранее предупреждали о самой жаркой неделе сезона и сегодня подтвердили, что жара до +38 градусов точно продержится до віходніх включительно.

По последним прогнозам, антициклон с жарой будет господствовать в течение всей недели. Дневная температура воздуха, даже несмотря на грозовые дожди в западных регионах, будет подниматься выше +30 градусов.

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В четверг, 17 августа, в западных областях местами грозовые дожди. На остальных территориях страны сухо и жарко. Ночная температура воздуха +17+22 градуса, дневная +30+35 градусов, на юге температура воздуха будет подниматься до +38 градусов. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В пятницу, 18 августа, в большинстве областей страны сухо и жарко. Лишь в западных регионах местами кратковременные дожди и грозы, в Карпатах возможны значительные осадки. Ночная температура воздуха +17+22 градуса, дневная +30+35 градусов, на юге до +37 градусов. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В субботу, 19 августа, по всей стране солнечно и жарко. Дожди с грозами возможны только в западных областях. Ночная температура воздуха составит +18+23 градуса, дневная +31+36 градусов, на юге до +37 градусов. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В воскресенье, 20 августа, снова сухо и жарко. Ночная температура воздуха +19+24 градуса, дневная +32+37 градусов. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.