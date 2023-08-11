Невыносимо не будет. Синоптики предупредили насколько поднимется температура воздуха в выходные 11 августа, 08:48 Температура воздуха в выходные будет комфортной (Фото:patrick.daxenbichler / depositphotos)

Благодаря новому антициклону, холодные фронты покинут Украину и уже сейчас заметна тенденция к потеплению, которое разгуляется в полную мощь на следующей неделе.

По информации синоптиков Укргидрометцентра, на этих выходных температура воздуха будет достаточно комфортной, в западной части страны в субботу ее даже можно будет назвать прохладной +11+22 градуса. Зато, без осадков, которые неожиданно прогуляются в этот день по Центральной, Северной, Восточной и, частично, Южной областях. В воскресенье по всей стране установится переменная облачность и температура воздуха до +28 градусов.

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Какая погода в Украине ожидается в субботу, 12 августа

В Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +11+13 градусов, дневная +20+22 градуса.

В Северных областях дожди с грозами и шквалами. Ночная температура воздуха +13+15 градуса, дневная +19+21 градус.

В Центральных областях дожди, местами с грозами. Ночная температура воздуха +14+16 градусов, дневная +23+25 градусов.

В Южных областях переменная облачность, местами осадки. Ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +26+28 градусов.

В Восточных областях дожди с грозами и шквалами. Ночная температура воздуха +17+19 градусов, дневная +24+26 градусов.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +26+28 градусов.

Фото: Погода 12 августа / meteo

Какая погода в Украине ожидается в воскресенье, 13 августа

В Западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +11+13 градусов, дневная +23+25 градусов.

В Северных областях переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночная температура воздуха +13+15 градуса, дневная +21+23 градуса.

В Центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +16+14 градусов, дневная +25+27 градусов.

В Южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +26+28 градусов.

В Восточных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +25+28 градусов.

В Крыму переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +18+20 градус, дневная +26+28 градусов.

Фото: Погода 13 августа / meteo