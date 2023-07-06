Резкие контрасты. Синоптик предупредила о жаре +39 в ближайшее время, сильных дождях и ощутимом снижении температуры воздуха 6 июля, 17:29 Резкие изменения погоды в ближайшее время (Фото:Саймон Джон-Макхаффи / unsplash)

Прогнозируемая на этой неделе жара уже успела превзойти все ожидания.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о чрезвычайных погодных условиях в ближайшее время: жаре до +39 градусов, резком снижение атмосферного давления, скачках температуры, ливнях со шквалами и градом; и рассказала, когда природный коллапс начнет успокаиваться.

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«В пятницу сильная жара на юге, юго-востоке Украины удержится — ожидается +33+39 градусов!

Интересной будет термическая ситуация в центральной части: на Днепропетровщине еще сильная жара, до +33+35, а в Винницкой области полегчает до +26 градусов.

На остальной территории центра +29+33 градуса.

В восточных областях +30+35 градусов.

В северных областях жара ослабнет — наконец-то — до +24+28 градусов, только на Сумщине еще попечет до +32 градусов.

В западной части Украины ожидается самая прохладная погода, завтра днем +22+27 градусов.

Теперь об осадках и явлениях.

Атмосферные фронты обусловят в северных, центральных областях, многих западных и местами на юге Украины (преимущественно Одесская область, Николаевская область) сильные ливни, грозы, при грозах возможны шквалы и град.

На востоке серьезных осадков не предвидится, преимущественно солнце и жара.

И еще Волынь, Львовщина, плюс вечером Закарпатье также завтра освободятся от дождей.

Учитывая мощные температурные контрасты — от +20 градусов за фронтом и до +39 градусов перед фронтом — явления (сильные ливни, шквалы, град) могут быть сильными и, возможно, нанести вред.

Будьте крайне осторожны — паркуйте автомобиль подальше от высоких старых деревьев, билбордов и т. д. , избегайте грозы, стоит коммунальщикам особенно позаботиться о чистке стоков, самочувствие и от жары, и от резкого снижения атмосферного давления и температуры также будет качаться.

В Киеве на Ивана, 7-го июля, предполагается сложная погода — сильные ливни, грозы (карта гроз внизу), при грозах возрастает вероятность шквала и града. Но хотя бы начнет спадать жара в столице, в пятницу ожидается уже +25+27 градусов.

В дальнейшем, 8−9 июля, жара постепенно спадет повсеместно в Украине".

Фото: Наталья Диденко / Facebook