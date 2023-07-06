Резкие контрасты. Синоптик предупредила о жаре +39 в ближайшее время, сильных дождях и ощутимом снижении температуры воздуха
Резкие изменения погоды в ближайшее время (Фото:Саймон Джон-Макхаффи / unsplash)
Прогнозируемая на этой неделе жара уже успела превзойти все ожидания.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о чрезвычайных погодных условиях в ближайшее время: жаре до +39 градусов, резком снижение атмосферного давления, скачках температуры, ливнях со шквалами и градом; и рассказала, когда природный коллапс начнет успокаиваться.
«В пятницу сильная жара на юге, юго-востоке Украины удержится — ожидается +33+39 градусов!
Интересной будет термическая ситуация в центральной части: на Днепропетровщине еще сильная жара, до +33+35, а в Винницкой области полегчает до +26 градусов.
На остальной территории центра +29+33 градуса.
В восточных областях +30+35 градусов.
В северных областях жара ослабнет — наконец-то — до +24+28 градусов, только на Сумщине еще попечет до +32 градусов.
В западной части Украины ожидается самая прохладная погода, завтра днем +22+27 градусов.
Теперь об осадках и явлениях.
Атмосферные фронты обусловят в северных, центральных областях, многих западных и местами на юге Украины (преимущественно Одесская область, Николаевская область) сильные ливни, грозы, при грозах возможны шквалы и град.
На востоке серьезных осадков не предвидится, преимущественно солнце и жара.
И еще Волынь, Львовщина, плюс вечером Закарпатье также завтра освободятся от дождей.
Учитывая мощные температурные контрасты — от +20 градусов за фронтом и до +39 градусов перед фронтом — явления (сильные ливни, шквалы, град) могут быть сильными и, возможно, нанести вред.
Будьте крайне осторожны — паркуйте автомобиль подальше от высоких старых деревьев, билбордов
В Киеве на Ивана, 7-го июля, предполагается сложная погода — сильные ливни, грозы (карта гроз внизу), при грозах возрастает вероятность шквала и града. Но хотя бы начнет спадать жара в столице, в пятницу ожидается уже +25+27 градусов.
В дальнейшем, 8−9 июля, жара постепенно спадет повсеместно в Украине".