«Панамки не забудьте». Синоптик обратила внимание на начало астрономического лета и предоставила прогноз на ближайшее время 21 июня, 15:31 Настоящее лето (Фото:PantherMediaSeller / depositphotos)

Атмосфера больше не отвертится от теплой погоды и даже постоянные дожди не станут ей помехой — сегодня наступило астрономическое лето.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, порассуждала по поводу прихода дня летнего солнцестояния и предупредила о погоде в ближайшее время.

«Вот оно и пришло — начало лета.

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А точнее, началось сегодня астрономическое лето, День летнего солнцестояния, самый длинный день, самая короткая ночь.

Как-то и хорошо, потому что — лето, и немного грустно, потому что понимаешь, что осень с зимой таки подвинут когда-то это лето)

Но это еще будет далеко и поэтому мы ежедневно чувствуем и ценим всю красоту и вкусности, которая вокруг. И которой не каждый может в полной мере сейчас наслаждаться.

Что будет завтра с погодой?

Будет лето))

В течение дня 22-го июня максимальная температура воздуха составит +25+30 градусов.

Немного свежее на крайнем востоке Украины, +23 +26 градусов.

Дожди, местами с грозами, пройдут в западных областях Украины, вероятны локальные на Житомирщине и Винницкой области.

На востоке, юге, большинстве центральных и северных областей будет преобладать сухая солнечная погода.

В Киеве 22-го июня осадков не ожидается, завтра днем будет жарко, +28+30 градусов".

Панамки на голову не забудьте! И вообще — светлые цвета, лен, батист, хлопок, водички побольше, чай, компот, кисель, пластырь в сумку, потому что в жару ноги натираются, не забывать менять свежую воду коту, если нечем заняться — можно сварить пару баночек варенья из клубники.

И главное — донатить вместо клубники тем, кто в этом очень сейчас нуждается"!