Мощная непогода. Синоптики сообщили, сделают ли дожди перерыв на этой неделе 14 июля, 08:42 Мощная непогода с грозовыми дождями (Фото:konradbak / depositphotos)

Сегодняшние многочисленные осадки по всей стране невольно наводят на мысли о том, что дождь никогда не закончится.

Синоптики Укргидрометцентра сообщили о дне, который станет полным контрастом сегодняшнему. Это будет воскресенье, 16 июля, когда все смогут отдохнуть от непогоды.

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Сегодня, в пятницу, 14 июля, пасмурно с грозовыми дождями во всех областях страны.

В Западных областях средняя ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +23+25 градусов

В Северных областях ночная температура воздуха +16+19 градусов, дневная +22+24 градуса.

В Центральных областях ночная температура воздуха +18+21 градус, дневная +23+26 градусов.

В Южных областях ночная температура воздуха +18+21 градус, дневная +27+30 градусов.

В Восточных областях ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +25+30 градусов.

В Крыму ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +27+29 градусов.

Фото: Погода 14 июля / meteo

В воскресенье, 16 июля, переменная облачность без осадков во всех областях страны.

В Западных областях средняя ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +27+30 градусов.

В Северных областях ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +27+29 градусов.

В Центральных областях ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +27+30 градусов.

В Южных областях ночная температура воздуха +19+22 градуса, дневная +29+31 градус.

В Восточных областях ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +23+26 градусов.

В Крыму ночная температура воздуха +19+21 градусов, дневная +28+30 градусов.

Фото: Погода 16 июля / meteo