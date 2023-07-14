Мощная непогода. Синоптики сообщили, сделают ли дожди перерыв на этой неделе
Мощная непогода с грозовыми дождями (Фото:konradbak / depositphotos)
Сегодняшние многочисленные осадки по всей стране невольно наводят на мысли о том, что дождь никогда не закончится.
Синоптики Укргидрометцентра сообщили о дне, который станет полным контрастом сегодняшнему. Это будет воскресенье, 16 июля, когда все смогут отдохнуть от непогоды.
Сегодня, в пятницу, 14 июля, пасмурно с грозовыми дождями во всех областях страны.
В Западных областях средняя ночная температура воздуха +16+18 градусов, дневная +23+25 градусов
В Северных областях ночная температура воздуха +16+19 градусов, дневная +22+24 градуса.
В Центральных областях ночная температура воздуха +18+21 градус, дневная +23+26 градусов.
В Южных областях ночная температура воздуха +18+21 градус, дневная +27+30 градусов.
В Восточных областях ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +25+30 градусов.
В Крыму ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +27+29 градусов.
В воскресенье, 16 июля, переменная облачность без осадков во всех областях страны.
В Западных областях средняя ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +27+30 градусов.
В Северных областях ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +27+29 градусов.
В Центральных областях ночная температура воздуха +18+20 градусов, дневная +27+30 градусов.
В Южных областях ночная температура воздуха +19+22 градуса, дневная +29+31 градус.
В Восточных областях ночная температура воздуха +15+17 градусов, дневная +23+26 градусов.
В Крыму ночная температура воздуха +19+21 градусов, дневная +28+30 градусов.