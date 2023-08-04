Рекордные показатели. Синоптики предупредили о масштабе жары в ближайшие дни — запасаемся шляпами и водой 4 августа, 08:15 Безумная жара (Фото:ridofranz / depositphotos)

Уже сегодня украинцы почувствуют настоящую августовскую жару. В ближайшие дни она будет только увеличиваться.

Благодаря прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, можно подготовиться к самым жарким дням и обезопасить себя от ситуаций, когда жара может нанести вред здоровью. В ближайшие дни лучше не выходить на улицу без головного убора и всегда иметь при себе воду. По всей Украине будет гулять жара до +38 градусов.

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Сегодня, в пятницу, 4 августа, дневная температура воздуха +30+32 и ночная +18+21 градус распространится почти по всей территории страны. Исключением станут несколько Западных областей, где будет немного прохладнее — днем +26+28, ночью +15+17 градусов.

Фото: Погода 4 августа / meteo

В субботу, 5 августа, в Западных областях будет дождливо. Ночная температура воздуха +18+22 градуса, дневная +29+33 градуса.

В Северных областях без осадков. Ночная температура воздуха +21+23 градуса, дневная +31+35 градусов.

В Центральных без осадков. Ночная температура воздуха +18+23 градусов, дневная +31+35 градусов.

В Южных областях без осадков. Ночная температура воздуха +21+24 градуса, дневная +32+37 градусов.

В Восточных областях без осадков. Ночная температура воздуха +20+24 градуса, дневная +32+37 градусов.

В Крыму без осадков. Ночная температура воздуха +21+23 градуса, дневная +33+35 градусов.

Фото: Погода 5 августа / meteo

В воскресенье, 6 августа, в Западных областях будет дождливо. Ночная температура воздуха +18+22 градуса, дневная +22+34 градуса.

В Северных областях без осадков. Ночная температура воздуха +21+23 градуса, дневная +31+35 градусов.

В Центральных без осадков. Ночная температура воздуха +21+23 градуса, дневная +32+37 градусов.

В Южных областях без осадков. Ночная температура воздуха +21+24 градуса, дневная +31+38 градусов.

В Восточных областях без осадков. Ночная температура воздуха +21+25 градуса, дневная +35+38 градусов.

В Крыму без осадков. Ночная температура воздуха +21+23 градуса, дневная +36+38 градусов.

Фото: Погода 6 августа / meteo